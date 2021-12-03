При изменении тарифов на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах цена на проезд для школьников и льготников останется прежней

posted by Максим Малахов on чт, 12/23/2021 - 12:28

 

Согласно приказам Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Тверской области с 1 января 2022 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах. В остальных районах Тверской области тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» останутся без изменений. Стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан, которые составляют пятую часть всех пассажиров в Тверском регионе, останется прежней.

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов перевозчиков с учетом роста цен на топливо, запасные части, увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов.

Отметим, что стоимость проезда в Твери не индексировалась с 2020 года. 

Использование безналичного способа оплаты остается наиболее выгодным вариантом оплаты проезда.

Стоимость поездки в Твери по банковской или транспортной карте составит 27 рублей. Предельный тариф установлен в размере 31 рубля. Он будет применяться только при оплате наличными. Выгоднее всего будет пользоваться абонементом, стоимость проезда по которому составит 23 рубля.

В Старице и Зубцове стоимость проезда по безналу составит 18 и 22 рубля соответственно. При оплате наличными – 22 и 26 рублей.

В Калининском районе установлен тариф 3,35 рублей за километр при оплате наличными и 3,25 рублей – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рублей за километр.

Школьники и льготные категории граждан смогут пользоваться общественным транспортом с сохранением прежней цены проезда.

Подробнее с изменениями тарифов в Твери и Калининском районе можно ознакомиться в таблице:

Тверь

Поездки

Стоимость

1 поездка (безналичный расчет)

27 руб.

1 поездка (наличный расчет)

31 руб.

Абонементы

5 поездок

130 руб.

20 поездок

495 руб.

40 поездок

950 руб.

60 поездок

1360 руб.

1 день

92 руб.

3 дня

260 руб.

7 дней

530 руб.

15 дней

1070 руб.

30 дней

1510 руб.

90 дней

4100 руб.

365 дней

13 900 руб.

                       Калининский район        

Безналичный расчет

3,25 руб./км

Наличный расчет

3,35 руб./км

 

С изменениями в Старице и пригороде можно ознакомиться в таблице:

Старица

Поездки

Стоимость

1 поездка (безналичный расчет)

18 руб.

1 поездка (наличный расчет)

22 руб.

Абонементы

5 поездок

85 руб.

20 поездок

315 руб.

40 поездок

585 руб.

60 поездок

810 руб.

1 день

55 руб.

3 дня

160 руб.

7 дней

320 руб.

15 дней

620 руб.

30 дней

1110 руб.

90 дней

2900 руб.

365 дней

10 080 руб.

Пригород

Безналичный расчет

3,40 руб./км

Наличный расчет

3,50 руб./км

 

Изменения тарифов в Зубцове и пригороде представлены в таблице:

Зубцов

Поездки

Стоимость

1 поездка (безналичный расчет)

22 руб.

1 поездка (наличный расчет)

26 руб.

Абонементы

5 поездок

105 руб.

20 поездок

400 руб.

40 поездок

Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области

 

750 руб.

60 поездок

1060 руб.

1 день

70 руб.

3 дня

200 руб.

7 дней

385 руб.

15 дней

745 руб.

30 дней

1320 руб.

90 дней

3465 руб.

365 дней

12 050 руб.

Пригород

Безналичный расчет

3,75 руб./км

Наличный расчет

3,85 руб./км

 

С обновленными тарифами на проезд в общественном транспорте в Твери и районах можно будет ознакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» и в мобильном приложении «Волга» с 1 января 2022 года.

 

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