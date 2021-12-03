При изменении тарифов на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах цена на проезд для школьников и льготников останется прежней

Согласно приказам Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Тверской области с 1 января 2022 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах. В остальных районах Тверской области тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» останутся без изменений. Стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан, которые составляют пятую часть всех пассажиров в Тверском регионе, останется прежней.

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов перевозчиков с учетом роста цен на топливо, запасные части, увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов.

Отметим, что стоимость проезда в Твери не индексировалась с 2020 года.

Использование безналичного способа оплаты остается наиболее выгодным вариантом оплаты проезда.

Стоимость поездки в Твери по банковской или транспортной карте составит 27 рублей. Предельный тариф установлен в размере 31 рубля. Он будет применяться только при оплате наличными. Выгоднее всего будет пользоваться абонементом, стоимость проезда по которому составит 23 рубля.

В Старице и Зубцове стоимость проезда по безналу составит 18 и 22 рубля соответственно. При оплате наличными – 22 и 26 рублей.

В Калининском районе установлен тариф 3,35 рублей за километр при оплате наличными и 3,25 рублей – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рублей за километр.

Школьники и льготные категории граждан смогут пользоваться общественным транспортом с сохранением прежней цены проезда.

Подробнее с изменениями тарифов в Твери и Калининском районе можно ознакомиться в таблице:

Тверь Поездки Стоимость 1 поездка (безналичный расчет) 27 руб. 1 поездка (наличный расчет) 31 руб. Абонементы 5 поездок 130 руб. 20 поездок 495 руб. 40 поездок 950 руб. 60 поездок 1360 руб. 1 день 92 руб. 3 дня 260 руб. 7 дней 530 руб. 15 дней 1070 руб. 30 дней 1510 руб. 90 дней 4100 руб. 365 дней 13 900 руб. Калининский район Безналичный расчет 3,25 руб./км Наличный расчет 3,35 руб./км

С изменениями в Старице и пригороде можно ознакомиться в таблице:

Старица Поездки Стоимость 1 поездка (безналичный расчет) 18 руб. 1 поездка (наличный расчет) 22 руб. Абонементы 5 поездок 85 руб. 20 поездок 315 руб. 40 поездок 585 руб. 60 поездок 810 руб. 1 день 55 руб. 3 дня 160 руб. 7 дней 320 руб. 15 дней 620 руб. 30 дней 1110 руб. 90 дней 2900 руб. 365 дней 10 080 руб. Пригород Безналичный расчет 3,40 руб./км Наличный расчет 3,50 руб./км

Изменения тарифов в Зубцове и пригороде представлены в таблице:

Зубцов Поездки Стоимость 1 поездка (безналичный расчет) 22 руб. 1 поездка (наличный расчет) 26 руб. Абонементы 5 поездок 105 руб. 20 поездок 400 руб. 40 поездок Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области 750 руб. 60 поездок 1060 руб. 1 день 70 руб. 3 дня 200 руб. 7 дней 385 руб. 15 дней 745 руб. 30 дней 1320 руб. 90 дней 3465 руб. 365 дней 12 050 руб. Пригород Безналичный расчет 3,75 руб./км Наличный расчет 3,85 руб./км

С обновленными тарифами на проезд в общественном транспорте в Твери и районах можно будет ознакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» и в мобильном приложении «Волга» с 1 января 2022 года.

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