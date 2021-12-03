При изменении тарифов на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах цена на проезд для школьников и льготников останется прежней

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Согласно приказам Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Тверской области с 1 января 2022 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах. В остальных районах Тверской области тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» останутся без изменений. Стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан, которые составляют пятую часть всех пассажиров в Тверском регионе, останется прежней.
Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов перевозчиков с учетом роста цен на топливо, запасные части, увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов.
Отметим, что стоимость проезда в Твери не индексировалась с 2020 года.
Использование безналичного способа оплаты остается наиболее выгодным вариантом оплаты проезда.
Стоимость поездки в Твери по банковской или транспортной карте составит 27 рублей. Предельный тариф установлен в размере 31 рубля. Он будет применяться только при оплате наличными. Выгоднее всего будет пользоваться абонементом, стоимость проезда по которому составит 23 рубля.
В Старице и Зубцове стоимость проезда по безналу составит 18 и 22 рубля соответственно. При оплате наличными – 22 и 26 рублей.
В Калининском районе установлен тариф 3,35 рублей за километр при оплате наличными и 3,25 рублей – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рублей за километр.
Школьники и льготные категории граждан смогут пользоваться общественным транспортом с сохранением прежней цены проезда.
Подробнее с изменениями тарифов в Твери и Калининском районе можно ознакомиться в таблице:
|
Тверь
|
Поездки
|
Стоимость
|
1 поездка (безналичный расчет)
|
27 руб.
|
1 поездка (наличный расчет)
|
31 руб.
|
Абонементы
|
5 поездок
|
130 руб.
|
20 поездок
|
495 руб.
|
40 поездок
|
950 руб.
|
60 поездок
|
1360 руб.
|
1 день
|
92 руб.
|
3 дня
|
260 руб.
|
7 дней
|
530 руб.
|
15 дней
|
1070 руб.
|
30 дней
|
1510 руб.
|
90 дней
|
4100 руб.
|
365 дней
|
13 900 руб.
|
Калининский район
|
Безналичный расчет
|
3,25 руб./км
|
Наличный расчет
С изменениями в Старице и пригороде можно ознакомиться в таблице:
|
Старица
|
Поездки
|
Стоимость
|
1 поездка (безналичный расчет)
|
18 руб.
|
1 поездка (наличный расчет)
|
22 руб.
|
Абонементы
|
5 поездок
|
85 руб.
|
20 поездок
|
315 руб.
|
40 поездок
|
585 руб.
|
60 поездок
|
810 руб.
|
1 день
|
55 руб.
|
3 дня
|
160 руб.
|
7 дней
|
320 руб.
|
15 дней
|
620 руб.
|
30 дней
|
1110 руб.
|
90 дней
|
2900 руб.
|
365 дней
|
10 080 руб.
|
Пригород
|
Безналичный расчет
|
3,40 руб./км
|
Наличный расчет
|
3,50 руб./км
Изменения тарифов в Зубцове и пригороде представлены в таблице:
|
Зубцов
|
Поездки
|
Стоимость
|
1 поездка (безналичный расчет)
|
22 руб.
|
1 поездка (наличный расчет)
|
26 руб.
|
Абонементы
|
5 поездок
|
105 руб.
|
20 поездок
|
400 руб.
|
40 поездок
Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области
|
750 руб.
|
60 поездок
|
1060 руб.
|
1 день
|
70 руб.
|
3 дня
|
200 руб.
|
7 дней
|
385 руб.
|
15 дней
|
745 руб.
|
30 дней
|
1320 руб.
|
90 дней
|
3465 руб.
|
365 дней
|
12 050 руб.
|
Пригород
|
Безналичный расчет
|
3,75 руб./км
|
Наличный расчет
|
3,85 руб./км
С обновленными тарифами на проезд в общественном транспорте в Твери и районах можно будет ознакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» и в мобильном приложении «Волга» с 1 января 2022 года.
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