Тверской медицинский колледж включен во Всероссийскую Книгу Почёта

Тверской медицинский колледж вошел в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта», который формируется с 2008 года. В Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения и индивидуальные предприниматели Российской Федерации, которые способствуют социально-экономическому развитию своего региона, повышению эффективности отрасли.

Губернатор Игорь Руденя назвал ключевым в профобразовании Верхневолжья обучение будущих специалистов по востребованным в экономике региона специальностям. Эту задачу успешно решает Тверской медицинский колледж. Ежегодно в региональные учреждения здравоохранения трудоустраиваются не менее 82% его выпускников. Сегодня бывшие студенты колледжа работают в больницах и поликлиниках области, в том числе в «красных зонах».

Тверской медицинский колледж входит в перечень 100 лучших организаций образования Российской Федерации B является инновационной площадкой по воспитанию – единственной среди учреждений среднего профессионального образования региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области