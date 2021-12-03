Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 85 837 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 329 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 596 912 человек, за последние сутки – 1 465 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 393 707, в том числе за последние сутки их проведено 4 798.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 96 439 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2299 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 33 934

Конаковский район 7368

Ржев 5382

Калининский район 4382

Вышневолоцкий городской округ 3782

Торжок 3262

Кимры 2773

Кашинский городской округ 2222

Бологовский район 2189

Бежецкий район 2174

Осташковский городской округ 2017

Старицкий район 2006

Калязинский район 1877

Лихославльский район 1844

Нелидовский городской округ 1658

Максатихинский район 1418

Торопецкий район 1337

Оленинский муниципальный округ 1134

Западнодвинский муниципальный округ 1310

Кувшиновский район 1107

Рамешковский район 1101

Торжокский район 1072

Весьегонский муниципальный округ 1072

Зубцовский район 945

Андреапольский муниципальный округ 860

Селижаровский муниципальный округ 845

Ржевский район 823

Спировский район 771

Кесовогорский район 646

Краснохолмский муниципальный округ 586

Пеновский муниципальный округ 584

Сонковский район 577

ЗАТО Озёрный 562

Кимрский район 537

Бельский район 507

Сандовский муниципальный округ 493

Фировский район 476

Жарковский район 266

Молоковский район 261

Лесной муниципальный округ 245

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области