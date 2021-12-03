Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 85 837 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 329 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 596 912 человек, за последние сутки – 1 465 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 393 707, в том числе за последние сутки их проведено 4 798.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 96 439 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2299 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 33 934
Конаковский район 7368
Ржев 5382
Калининский район 4382
Вышневолоцкий городской округ 3782
Торжок 3262
Кимры 2773
Кашинский городской округ 2222
Бологовский район 2189
Бежецкий район 2174
Осташковский городской округ 2017
Старицкий район 2006
Калязинский район 1877
Лихославльский район 1844
Нелидовский городской округ 1658
Максатихинский район 1418
Торопецкий район 1337
Оленинский муниципальный округ 1134
Западнодвинский муниципальный округ 1310
Кувшиновский район 1107
Рамешковский район 1101
Торжокский район 1072
Весьегонский муниципальный округ 1072
Зубцовский район 945
Андреапольский муниципальный округ 860
Селижаровский муниципальный округ 845
Ржевский район 823
Спировский район 771
Кесовогорский район 646
Краснохолмский муниципальный округ 586
Пеновский муниципальный округ 584
Сонковский район 577
ЗАТО Озёрный 562
Кимрский район 537
Бельский район 507
Сандовский муниципальный округ 493
Фировский район 476
Жарковский район 266
Молоковский район 261
Лесной муниципальный округ 245
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области