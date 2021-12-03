В Тверской области свыше 7000 многодетных семей получают ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей

В 2021 году в Тверской области 7071 семья стала получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография» и предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Размер ежемесячной финансовой поддержки в этом году составляет 11 893,59 рубля. Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. В 2021-ом на предоставление данной выплаты семьям предусмотрено более 962 млн рублей.

В настоящий момент в Тверской области семьям с детьми доступно порядка 50 мер поддержки, эта система постоянно развивается. С 2022 года бесплатно школьную форму будут предоставлять ученикам из многодетных семей с 1 по 11 классы, тогда как сейчас ее выдают учащимся с 1 по 5 классы. Также автотранспорт для многодетных семей будут оснащать детскими автокреслами.

Особое внимание в регионе уделяется большим семьям. Сегодня в Верхневолжье проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей.

«Мы очень ценим многодетных мам и пап. Не каждая женщина способна посвятить себя семье и домашнему хозяйству. И мы стараемся им помочь, чтобы разгрузить их семейный бюджет. Мы считаем, что развитие демографии – это создание комфортной городской среды, новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования», – сказал Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Среди ключевых направлений поддержки семей с детьми – подарки новорожденным, выплаты на погашение ипотечного кредита, региональный материнский капитал, обеспечение многодетных семей автотранспортом и страхование автомобилей, помощь семьям в приобретении жилья и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области