80 проектов комфортной городской среды планируют реализовать в Тверской области в 2022 году

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В 2022 году в Тверской области планируется реализовать 80 проектов комфортной городской среды в 39 муниципалитетах. Эти планы, а также итоги благоустройства объектов Верхневолжья по национальному проекту «Жилье и городская среда» рассмотрены на заседании межведомственной комиссии, которое 22 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.
«Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор подчеркнул – муниципалитеты должны выполнять работы с учетом положительного опыта уже завершенных объектов. Так, Игорь Руденя отметил решения в Торопце по обустройству коммуникаций под землей.
В 2021 году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды обновили 100 объектов:21 дворовую территорию в 10 муниципалитетах и 79 общественных пространствв 38 муниципальных образованиях Тверской области.
На следующий год запланирован ремонт 20 дворов и 60 общественных территорий. Уже заключены контракты по 85% заявленных к ремонту дворов и по 40% общественных пространств.
Кроме того, будет продолжена работа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В настоящее время Тверская область является одним из регионов-лидеров Российской Федерации по числу отобранных проектов.