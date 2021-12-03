80 проектов комфортной городской среды планируют реализовать в Тверской области в 2022 году

В 2022 году в Тверской области планируется реализовать 80 проектов комфортной городской среды в 39 муниципалитетах. Эти планы, а также итоги благоустройства объектов Верхневолжья по национальному проекту «Жилье и городская среда» рассмотрены на заседании межведомственной комиссии, которое 22 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – муниципалитеты должны выполнять работы с учетом положительного опыта уже завершенных объектов. Так, Игорь Руденя отметил решения в Торопце по обустройству коммуникаций под землей.

В 2021 году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды обновили 100 объектов:21 дворовую территорию в 10 муниципалитетах и 79 общественных пространствв 38 муниципальных образованиях Тверской области.

На следующий год запланирован ремонт 20 дворов и 60 общественных территорий. Уже заключены контракты по 85% заявленных к ремонту дворов и по 40% общественных пространств.

Кроме того, будет продолжена работа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В настоящее время Тверская область является одним из регионов-лидеров Российской Федерации по числу отобранных проектов.

Всего за прошедшие четыре года федеральную поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах. В том числе шесть проектов реализовывались в текущем году.

В Осташкове благоустроена набережная и прилегающая к ней территория. В Торопце проведена реновация улицы Советской и территории Базарной площади. В Конаково обновлена городская набережная, в Бежецке благоустроен городской сад.

Игорь Руденя поставил задачи по завершению работ на ряде объектов, сроки сдачи которых –в 2022-м. В наступающем году в Тверской области предстоит реализовать еще пять проектов-победителей Всероссийского конкурса.

В Ржеве заявлено благоустройство Парка подпольщиков с частью набережной реки Волги, в Кимрах –пешеходной зоны по улице Кирова, в Вышнем Волочке –парка «Городской Сад». В Удомле планируют привести в порядок парковую зону по улице Венецианова в рамках второго этапа преобразований, в Кашине –часть набережной реки Кашинка.

Также участники комиссии обсудили подготовку Тверской области к следующему, VI Всероссийскому конкурсу. Свои проекты готовы заявить Андреаполь, Весьегонск, Старица, Красный Холм и Лихославль.



Пресс-служба Правительства Тверской области