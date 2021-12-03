22 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области. Рассмотрены вопросы о целесообразности предоставления ряда лесных участков в Кимрском районе в аренду для ведения рекреационной деятельности – реализации проектов в сфере туризма.

Как подчеркнул глава региона, при развитии сети мест отдыха на природе, со стороны арендаторов должно быть обеспечено сохранение экологии, соблюдение противопожарной безопасности.

Реализация новых проектов в сфере туризма позволит создать рабочие места для местных жителей, повысить налоговые поступления в бюджет Тверской области.

На участке 8,8 га в Кимрском районе вблизи Иваньковского водохранилища компания «Интел-Тур Кимры» планирует создать палаточный глэмпинг «Остров Континенталь» для организации отдыха выходного дня, проведения туристических слётов, фестивалей. Проект станет частью судоходного маршрута Тверь- Дубна-Кимры-Калязин.

Также рядом с Иваньковским водохранилищем в Кимрском районе на лесном участке площадью 2,5 га планируется создание кемпинга с оборудованным пляжем для пребывания туристических групп, самостоятельных туристов, любителей рыбалки, активных видов спорта и водного туризма. Проект намерена реализовать компания «УК ДЭЗ Северное».

Кроме того, на заседании рассмотрена целесообразность предоставления лесных участковв Кимрском районе рядом с деревней Новые Шатрищи для создания базы отдыха, в Конаковском районе - для благоустройства, обустройства площадок для игр, отдыха и спорта.

Межведомственная комиссия по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области была создана в 2021 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Решение о ее создании принято с учетом стратегического значенияотрасли для Верхневолжья и всей страны.В состав комиссии вошли представители региональных и федеральных ведомств, чья деятельность связана с регулированием вопросов в ЛПК.

В центре внимания комиссии находятся вопросы рационального использования природных ресурсов для развития промышленности и рекреации, расширение площади лесного фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области