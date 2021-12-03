Тверская область подтвердила готовность принять «Игры будущего – 2023»

Подведены итоги первого этапа заявочной кампании по выбору организатора «Игр будущего – 2023» – международного чемпионата по инновационным технологичным видам спорта. Тверская область в числе 19 регионов страны подтвердила готовность провести это событие.

С декабря 2021 года по май 2022 года эксперты будут изучать заявки, проведут встречи с представителями регионов и посетят потенциальные города-организаторы. Площадку Игр будущего-2023 объявят в мае 2022 года на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2021 года подчеркнул – поддержке спорта в регионе уделяется особое внимание. В области реализуются инфраструктурные проекты: идет строительство гребных баз на Волге и Тверце, обустраиваются современные спортивные площадки, школьные стадионы. Планируется построить крытый футбольный манеж, создать физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в крупных городах Верхневолжья – Кашине, Бежецке, Калязине и Кимрах.

Готовность городов организовать такой инновационный турнир как раз и свидетельствует о развитии спорта в субъектах страны, считает Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Такой широкий отклик подтверждает, что в регионах ведётся серьёзная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Новые спортивные объекты, реконструированные дворцы и арены обладают всей необходимой базой для проведения соревнований не только по классическим спортивным дисциплинам, но и инновационным видам спорта, которые будут включены в программу Игр», – отметил Олег Матыцин.

Пресс-служба Правительства Тверской области