В библиотечные фонды Тверской области поступило более 10 тыс. экземпляров книг

Итоги реализации государственной программы «Культура Тверской области» обсуждались на заседании регионального Правительства, которое 22 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

В рамках государственной программы в 2021 году было закуплено свыше 10,4 тыс. экземпляров новых книг, в том числе классическая, историческая, современная детско-юношеская литература и словарно-энциклопедические издания.

«Сегодня с помощью федерального центра мы реализуем проект по развитию библиотечной сети области. Мы синхронно пополняем электронные книжные фонды и печатные издания в наших библиотеках. Кроме того, сегодня мы говорим о поддержке талантливых ребят. Мы очень внимательно следим за тем, как учатся наши стипендиаты, каков их дальнейший жизненный пусть после выпуска из учреждения культуры. Система мотивации должна учитывать современные условия», – сказал Игорь Руденя.

Новое оснащение получили детские и кукольные театры. Так, для Тверского театра кукол было закуплено оборудование для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов, а в Театр юного зрителя приобрели технику для систем освещения.

Также в текущем году была увеличена государственная поддержка талантливой молодежи Верхневолжья. Размер ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области был повышен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей – для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии Губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья. Это обучающиеся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева был увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся 2 человека, стипендий В.В. Андреева – 10 человек.



Пресс-служба Правительства Тверской области