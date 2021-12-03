В 2022 году в Тверской области начнется создание инженерной инфраструктуры в парках «Раслово» и «Боровлёво-3»

22 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Обсуждалась реализация программ по поддержке инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнительные средства будут направлены на поддержку начинающихпредпринимателей: организацию межрегиональных выставок, помощь в популяризации продукции, регистрацию торговой марки или знака, сертификации компании.

«По итогам года мы видим экономию по системе мотивации бизнеса. Неиспользованные средства будут направлены на поддержку малых предприятий. Ключевая задача сегодня – не снижать конкурентоспособность регионального бизнеса, поддержать наши компании», – отметил Игорь Руденя.

Кроме того, на совещании обсуждалось развитие территорий с особыми условиями экономической деятельности, в частности инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» и индустриального парка «Раслово». В 2022 году начнутся работы по созданию на объектах инженерной инфраструктуры. Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций.

Общая площадь парка «Боровлево-3» составит 82 га. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2,7 тыс. рабочих мест.

Создание инженерной инфраструктуры в «Раслово» позволит разместить на территории 5 потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области