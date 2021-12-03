На заседании Правительства Тверской области рассмотрена реализация программы переселения граждан из аварийного жилья

В Тверской области до конца 2023 года жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, получат новое жильё. Решение о сокращении сроков реализации программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Верхневолжье принято на заседании Правительства Тверской области, которое 22 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Планы по реализации программы переселения из аварийного жилья на 2025 и 2026 годы будут выполнены в 2023 и 2024 годах. Сегодня очень важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни», – прокомментировал решение глава региона.

Планируется расселить жителей домов общей площадью порядка 88,4 тыс. кв. метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года, где проживает более 5,1 тыс. человек, в том числе досрочно – дома с более 1,8 тыс. жителей. В общей сложности досрочно будет переселено 363 дома в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Лихославльском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском и Селижаровском муниципальных округах, а также Бельском, Калязинском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году. Ее ключевая задача – обеспечение благоустроенными квартирами жителей региона, которые проживают в аварийном жилом фонде.

По итогам реализации программы в 2019-2020 годах в благоустроенное жильё переехали жители аварийных домов в Твери, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Осташковском городских округах, Конаковском, Торопецком, Зубцовском и Бельском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области