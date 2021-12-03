В Тверской области стартует информационная акция «Узнай о своих долгах»





Целью мероприятия является привлечение внимания граждан и представителей юридических лиц к информационным сервисам Службы, позволяющим оперативно узнать о неисполненных обязательствах по решению судов и актов уполномоченных органов.

В рамках акции судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты, где проконсультируют граждан по вопросам оплаты задолженностей и иным вопросам, связанным с компетенцией ведомства. Обратившимся гражданам сотрудники службы расскажут о сервисе «Банк данных исполнительных производств» и мобильном приложении «ФССП», которые позволяют получить информацию о задолженности без личного визита к судебным приставам, раздадут листовки с информацией об электронных сервисах ФССП России.

24 декабря узнать о наличии задолженности и получить консультацию судебного пристава в Твери можно в филиале ГАУ «МФЦ» № 1 г. Твери по адресу: ул. Трёхсвятская, дом 6, с 10:00 до 16:00.

Во второй половине дня 24 декабря информационный пункт будет развернут совместно с сотрудниками ЛО МВД России на станции Тверь в здании железнодорожного вокзала областной столицы.

Предлагаем гражданам и организациям узнать об имеющихся задолженностях и, если они имеются, оплатить, не дожидаясь мер принудительного характера. Неоплаченный долг чреват арестом имущества, временным ограничением управления транспортным средством или ограничением выезда за пределы РФ.

Жители региона и юридические лица могут проверить себя на наличие задолженности на интернет-сайте УФССП России по Тверской области http://r69.fssp.gov.ru, либо воспользоваться сервисом на портале Госуслуги.