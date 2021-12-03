В Твери проходит Первенство России по баскетболу среди юниорских команд

В столице Верхневолжья проходит второй тур Первенства России по баскетболу среди команд юниоров до 19 лет. Это значимое событие для тверского спорта. В соревнованиях принимают участие юниорские команды из структур российских баскетбольных ТОП-клубов из Москвы, Твери, Екатеринбурга, Краснодара, Пермского края. Подобный состав участников в Верхневолжье приезжает впервые.

Баскетбольный клуб «Тверь» получил от Российской Федерации баскетбола почетное право на проведение турнира после победного выступления тверской команды «СШОР по игровым видам спорта» на 1-м туре Детско-юношеской баскетбольной лиги. Нынешние соревнования для тверской команды - продолжение борьбы за попадание в ТОП лучших команд России.

Турнир организован при поддержке Правительства Тверской области и АО «ДКС» Тверь. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют популяризации спорта, вовлечению молодежи в занятия физкультурой, сохранению и развитию спортивных традиций Верхневолжья.

Игры проходят по 25 декабря включительно на арене БК «Тверь» по адресу г.Тверь, ул. Маршала Конева, 12. Вход на матчи свободный.

Расписание игр и подробная информация размещена на официальном сайте баскетбольного клуба «Тверь» - https://tverbasket.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области