В областной столице в новогодние праздники автобусы «Транспорта Верхневолжья» будут ходить по графику выходного дня

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В период новогодних каникул с 31 декабря по 9 января автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут курсировать по графику выходного дня. В Ржевской, Старицкой, Зубцовской и Кимрской агломерациях расписание останется без изменений: в будние дни (31 декабря, с 3 по 7 января) автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные (1, 2, 8 и 9 января) – по графику выходного дня.
В автобусах «Транспорта Верхневолжья» проводятся усиленные меры дезинфекции. Компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатываются с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности. При этом соблюдаются все нормы безопасности.
На территории Тверской области с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте.
Пресс-служба Правительства Тверской области