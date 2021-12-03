Предприятие пищевой промышленности Тверской области получит поддержку по программе «Оборотный капитал»

ООО «ПК «Ратибор», развивающая производство в Тверской области, получит государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности Тверской области в рамках регионального пакета мер поддержки для бизнеса, принятого по инициативе Губернатора Игоря Рудени весной 2020 года с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Глава региона назвал приоритетом сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы и развития предприятий, малого и среднего бизнеса Верхневолжья.

На заседании поддержана заявка компании «Ратибор», которая занимается производством варенья, джемов, сиропов, конфитюров, овощной консервации, начинок для предприятий хлебопекарной промышленности. Ежегодно «Ратибор» выпускает более 1 млн банок, доля рынка в России составляет до 3%. Продукция поставляется в крупные сетевые торговые точки.

Льготный заём в 20 млн рублей под 1,5% сроком на 18 месяцев позволит сохранить стабильную работу предприятия. Заявлены планы по организации розничной торговли через интернет-ресурсы, расширению продуктовой линейки.

Ранее, в ноябре, были одобрены льготные займы по программе «Оборотный капитал» семи предприятиям Верхневолжья. Поддержаны заявки компаний хлебопекарной отрасли, производителей стеклотары, оборудования для сельскохозяйственной техники и твёрдотопливных котлов, комбината строительных материалов и др.

Полученные средства предусмотрены для закупки материалов, сырья и комплектующих для производств.

Пресс-служба Правительства Тверской области