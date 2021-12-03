В Тверской области до февраля 2022 года продлили месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Месячник по контролю за соблюдением жителями Тверской области масочного режима в общественном транспорте, который стартовал 21 октября, будет продлен до февраля 2022 года. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 21 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Эта мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта.

На заседании обсуждались также вопросы соблюдения организациями и предприятиями региона постановления Главного санитарного врача региона о необходимости вакцинации 80% сотрудников.

Документ распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также компаний, предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан. Введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят рейды по соблюдению требований постановления. Уже проведено около 530 контрольных мероприятий, в отношении нарушителей выписано 40 протоколов.

Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозят штрафные санкции.

Всего с начала кампании прививку от коронавируса в Тверской области сделали 594 073 человека.

В Тверской области действует 123 вакцинальных пункта. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Продолжают работу мобильные вакцинальные бригады.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания гражданам следует обращаться в Центры амбулаторной помощи – в Верхневолжье действует 12 ЦАПов.

Пресс-служба Правительства Тверской области