Жителей Тверской области приглашают присоединиться к всероссийской акции «Новогодние окна»

В России в формате онлайн-флешмоба проходит акция «Новогодние окна». Она проводится для сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Участниками акции могут стать жители Тверской области.

Для этого необходимо красиво оформить окна квартир, домов, детских садов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, украшений, связанных с новогодней тематикой.

Фотографии окон необходимо разместить в социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна. Публикация должна сопровождаться описанием новогодних семейных традиций или воспоминаниями из детства.

Продлится акция до 30 декабря.Итоги будут объявлены 31 декабря в официальном паблике «Большая перемена» ВКонтакте.

Организаторы акции – Росдетцентр, Российское движение школьников, Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.