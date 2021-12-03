Новые меры поддержки многодетных семей введут в Тверской области с 2022 года

С 2022 года форму школьникам из многодетных семей Тверской области будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы, тогда как сейчас ее выдают учащимся с 1 по 5 классы. Также автотранспорт для многодетных семей будут оснащать детскими автокреслами. Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены 21 декабря на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер поддержки семей федерального и регионального уровня. Среди ключевых направлений поддержки – подарки новорожденным, выплаты на погашение ипотечного кредита, региональный материнский капитал, обеспечение многодетных семей автотранспортом и страхование автомобилей, помощь семьям в приобретении жилья и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области