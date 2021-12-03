На заседании Правительства Тверской области рассмотрели развитие в регионе сети МФЦ

Вопрос развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 21 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ – это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – отметил Игорь Руденя.

Приоритетными направлениями развития сети МФЦ в Верхневолжье обозначены развитие информационных технологий, в частности, электронного документооборота между центрами и органами госвласти, активизация использования услуг в сферах сельского и лесного хозяйств, природных ресурсов.

В этом году количество филиалов МФЦ в Верхневолжье увеличилось до 45, по их количеству Тверская область находится на втором месте в ЦФО.

Создано 7 новых филиалов в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово и 2 дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Из них открытие 3 новых филиалов в Пено, Торжке и Сонково, а также переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах состоится до конца года.

В 2022 году запланирован переезд в новые здания филиалов МФЦ в Осташкове и Спирово, открытие дополнительного филиала в Ржеве и капремонт в Завидовском, размещение филиала на территории комплекса «Россия – Моя история», где будет открыто 3 окна обслуживания.

В 2023 году планируется открытие новых центров в Конаково, Заволжском районе Твери, капремонт и переезд филиала в Максатихе.

Количество услуг в МФЦ в Тверской области постоянно увеличивается. В текущем году по сравнению с прошлым оно выросло на 25%. В перечень добавилось 46 новых услуг. В 2021-м началась выдача в филиалах бумажных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, водительских удостоверений, заявок на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. У жителей областного центра и семи крупных городов появилась возможность получить услуги, представляемые ЗАГСом. С января 2022-го они будут доступны во всех филиалах МФЦ Верхневолжья.

С октября в Твери и Калининском районе по инициативе Игоря Рудени реализуется пилотный проект по обслуживанию клиентов МФЦ на дому.

Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тыс. услуг. Самыми популярными стали постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.

Во всех филиалах МФЦ в период пандемии коронавируса соблюдаются меры безопасности – установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, проводится ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников. Порядка 86% всех работников МФЦ прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области