Строительство поликлиники в Старице и центральной районной больницы в Бологое включили в адресную инвестпрограмму Тверской области

В Адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022-2024 годы включены строительство поликлиники в Старице и центральной районной больницы в Бологое. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 21 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Поликлиника в Старице строится, исходя из пожеланий жителей района, учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. С 1 января также стартует проект реновации Бологовской ЦРБ. Это будет новое многофункциональное здание со стационаром, сюда же переедут другие подразделения больницы. Кроме того, заявили о вводе Бежецкой ЦРБ. Сегодня подтверждены объемы финансирования проекта. Это очень большой комплексный объект со стационаром, детской поликлиникой, вертолетной площадкой, станцией скорой помощи, который будет обслуживать северо-восток области как базовое учреждение», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания Правительства.

Всего в Адресную инвестиционную программу на предстоящий трехлетний период вошло 49 объектов в 24 муниципальных образованиях Тверской области.

В здравоохранении помимо поликлиники в Старице, Бологовской и Бежецкой ЦРБ заявлены амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери.

Также планируется ввод школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и других территориях. В сфере физкультуры и спорта – центров гребных видов спорта, крытого футбольного манежа, в культуре – отремонтированных сельских домов культуры.

В АИП включены объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, газификации, водоснабжения и водоотведения. В туризме заявлено создание новой железнодорожной ветки до Завидово и продолжение строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания судов в устье Шоши.

Пресс-служба Правительства Тверской области