В 2022 году в Тверской области будет завершен ремонт дороги Рамешки - Максатиха

В 2022 году в Тверской области продолжится ремонт дороги Рамешки – Максатиха. Работы выполнят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее было отремонтировано 46 км дороги, в том числе по национальному проекту в 2021 году – 26 км. Протяженность участка в 2022 году составит 8,7 км. Таким образом, в следующем году дорога будет отремонтирована полностью.

С вопросом о необходимости приведения в нормативное состояние этой трассы к Губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан летом 2021 года обращался житель Максатихинского района Михаил Родин.

Дорожные объекты, на которые в своих обращениях к Губернатору указывают жители региона, включаются в план ремонтных работ. Особое внимание уделяется приведению в нормативное состояние школьных маршрутов, подъездов к больницам и другим социальным учреждениям.

Конкурентные процедуры на ремонт на данной дороги проведены, что позволит приступить к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Контракт заключен с подрядной организацией ООО «Технострой».

Автомобильная дорога регионального значения Рамешки – Максатиха соединяет между собой Рамешковский и Максатихинский районы. Также она обеспечивает транспортную связь села Лесное и поселка Максатиха с автомобильной дорогой Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

В период с 2022 по 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог.

Продолжатся работы на участках трасс «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна», «Торжок-Осташков», «Дубна-Кимры-Горицы», «Устюжна-Сандово-Молоково-Хабоцкое», «Спирово-Козлово-Ососье», «Ржев-Сухуша», «Эскино-Трестино-Жданово».

С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково», «Тверь – Ржев» (участок на территории Старицы), «Бежецк-Поречье», а также подъезда к Зубцову.

Кроме того, продолжится строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам, региональным учреждениям здравоохранения, ремонт искусственных сооружений.

Пресс-служба Правительства Тверской области