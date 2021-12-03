Многодетные семьи Верхневолжья приглашают присоединиться к акции «Ангелы здоровья»

Детей из многодетных семей приглашают принять участие в акции «Ангелы здоровья». До 25 декабря ребята могут написать письма с пожеланиями выздоровления людям, которые сейчас лежат в больницах Твери, и вместо подписи нарисовать Ангела Здоровья.

Письмо нужно начать со слов «Здравствуйте», представиться и написать пожелания. Готовые послания необходимо отнести по адресу офиса AMAkids на улице Скворцова-Степанова, дом 38 с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00 или в Собор святого Александра Невского на Привокзальной площади, дом 1 (уточнить, что для руководителя Семейного клуба Екатерины Молчановой).

Екатерина Молчанова- многодетная мама, член Общественного совета при Министерстве демографической и семейной политике Тверской области, руководитель семейного клуба при соборе св. Александра Невского, является координатором акции в регионе.



Пресс-служба Правительства Тверской области