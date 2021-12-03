На заседании Правительства Тверской области рассмотрят развитие в регионе сети МФЦ

Развитие в Тверской области сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг рассмотрят на заседании Правительства региона 21 декабря под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время в Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров. Расширение спектра услуг МФЦ, модернизация и повышение качества обслуживания жителей и бизнеса – эти задачи решаются по поручению Губернатора Игоря Рудени.

В регионе открываются филиалы МФЦ там, где их ранее не было – городах Белый, Красный Холм, поселке Молоково и других муниципалитетах. Ремонтируются действующие филиалы.

В МФЦ жители могут получить бумажный сертификат о пройденной вакцинации и комплекс других услуг. Жителям Твери и Калининского района доступны услуги МФЦ на дому – такой пилотный проект запущен по инициативе главы региона.

Сейчас в Тверской области насчитывается 45 филиалов МФЦ. Количество услуг, оказываемых МФЦ в 2021 году по сравнению с 2020-мпо предварительным данным выросло на 25 % – до 920 тысяч.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы о развитии спортивных школ региона, включении в Адресную инвестиционную программу Тверской области новых проектов в здравоохранении, расширении программы дорожных работ.

Кроме того, планируется принять ряд документов, регламентирующих организацию госнадзора в сферах природопользования, добычи полезных ископаемых, жилищном строительстве.

В повестку также вошли законодательные инициативы, включая расширение мер поддержки многодетных семей.



Пресс-служба Правительства Тверской области