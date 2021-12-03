20 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

На совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся работы медицинской отрасли, теплоснабжения, лекарственного обеспечения, расчистки дорог, электроснабжения.

Еще одна тема обращений – выплаты детских пособий. По вопросам, связанным с получением или начислением таких выплат, граждане могут обращаться по многоканальному телефону горячей линии: 8-800-201-22-62.

Обращения граждан находятся на особом контроле. По поручению главы региона прорабатываются все возможные пути решения вопросов, озвученных жителями Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области