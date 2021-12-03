В ЦРБ Тверской области приобретут новое оборудование

В 2022 году в несколько центральных районных больниц Тверской области будет закуплено новое оборудование. На эти цели выделено 49 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Так, будут закуплены рентгеновские аппараты для Бологовской и Максатихинской ЦРБ. О приобретении современного диагностического оборудования главу региона просили жители во время встреч в районах, куда Игорь Руденя приезжал с рабочими поездками.

Кроме того, для Центра амбулаторной онкологической помощи Ржевской ЦРБ будет приобретена ультразвуковая система.

Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – создание в больницах Верхневолжья современных условий, оснащение их новейшим оборудованиемпозволяет не только оказывать более квалифицированную помощь жителям районов, но и привлекать молодых специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области