В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты

В Тверской области в школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются современные условия для обучения, профориентации, социальной интеграции и социализации воспитанников. В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.

«Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, - важнейший вопрос. Наша общая задача – дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В образовательных учреждениях открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием.

Для детей с нарушением зрения приобретено новое оборудование в учебные кабинеты географии и истории. Теперь они оснащены современным интерактивным оборудованием, позволяющим сделать изучение учебных дисциплин более наглядным и увлекательным. Среди закупленного оборудования – интерактивные панели и доски, интерактивный глобус, карта мира из резных стендов с подсветкой и другое оборудование.

Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. Открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Приобретено современное оборудование для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.

В Вышневолоцкой школе-интернате № 1открылся обновленный кабинет ритмики, оснащенный аппаратно-программным комплексом для развития двигательной активности. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры.

В Бежецкой школе-интернате для дополнительного образования обучающихся открыта студия декоративно-прикладного искусства. Каждый желающий здесь может найти себе занятие по душе, реализовать себя в рисовании, бисероплетении, квиллинге и других видах творчества.

За 2019-2020 года материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области http://www.konzarya.ru/node/18768