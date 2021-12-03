Игорь Руденя поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Ивановну Денисенко

20 декабря 101год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анастасии Ивановне Денисенко. С днем рождения Анастасию Ивановну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«От всей души желаю Вам мира и благополучия в окружении близких и дорогих Вашему сердцу людей. Мы гордимся Вашим трудовым подвигом, совершенным ради Отечества, счастливого будущего нашей Родины. Пусть никогда не иссякает заряд Вашей бодрости и жизнелюбия. Крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашей семье», – обратился к Анастасии Ивановне Игорь Руденя.

Анастасия Ивановна в довоенные годы трудилась в лаборатории на текстильной фабрике на Пролетарке. Когда началась война, отправилась в Селижарово, где рыла окопы.

После войны продолжила работать. У Анастасии Ивановны большой трудовой стаж, на заслуженный отдых она ушла в 77 лет после работы на Тверском полиграфическом комбинате детской литературы.

У Анастасии Ивановны трое внуков, двое правнуков и одна праправнучка.



Пресс-служба Правительства Тверской области