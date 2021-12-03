Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с планами по организации фестиваля для выпускников школ

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с поддержкой предложения юнкора из Вышнего Волочка об организации праздника для выпускников школ Тверской области по аналогии с фестивалем «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, в ходе пресс-конференции 15 декабря, посвященной итогам 2021 года, к губернатору Игорю Рудене обратился юнкор Максим Яковлев из Вышнего Волочка. Он рассказал, что в муниципальном образовании для выпускников-медалистов традиционно организуют поездку в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса». Юный журналист предложил организовать аналогичный праздник для выпускников Верхневолжья в Вышнем Волочке и назвать его «Под парусом Петра».

«Очень хорошее предложение. С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания», – поддержал инициативу школьника Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.