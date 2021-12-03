В Тверскую область на три дня приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Тверскую область приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны проведёт в Верхневолжье три дня. Он посетит столицу Тверь, Лихославль, населенные пункты Конаковского района.

В Тверскую область Дед Мороз прибудет на судне с воздушной подушкой с акватории Московского моря. Встреча жителей региона с зимним волшебником начнется 25 декабря в комплексе отдыха «Завидово», где он проведёт пресс-конференцию. В этом году сопровождают Деда Мороза Снегурочка, Заяц и символ наступающего года – Тигр.

Из Завидово Дед Мороз отправится в Тверь, где прогуляется по рождественской ярмарке, зажжет огни на главной городской ёлке на площади Ленина.

26 декабря Дед Мороз будет находиться в Конаковском районе. Вместе с детьми в деревне Вахонино он украсит новогоднюю ёлку игрушками. Также новогодние красавицы в присутствии Деда Мороза зажгутся в населённых пунктах Селихово и Мокшино.

27 декабря путешествие волшебника из Великого Устюга продолжится в Лихославле, где он попробует мандариновый мармелад и познакомится с ёжиком – символом «Мармеладной сказки». Завершится визит Деда Мороза в Тверскую область в социально-реабилитационном центре для детей «Мечта» в Лихославльском муниципальном округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области