Около 2700 детей из разных районов Тверской области стали гостями традиционной Губернаторской новогодней ёлки

19 декабря около 2700 детей из разных уголков Тверской области приглашены на Губернаторскую новогоднюю ёлку. В этом году подарком для ребят стал мюзикл на льду «Спящая Красавица» Татьяны Навки.

Среди гостей праздника - дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях, социальных работников, ребята из многодетных семей, дети с ограничениями по здоровью, а также победители и призёры научных, творческих, технических конкурсов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований подготовлено три представления – в 12:00, 15:00 и 18:00. Они проходят во Дворце спорта «Юбилейный».

Настоящую новогоднюю сказку детям Верхневолжья дарят уже не первый год. По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе организуются спектакли на льду с участием знаменитых артистов и спортсменов. В прошлом году ребята Тверской области смогли побывать на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в 2019-м – на мюзикле «Руслан и Людмила», в 2018-м - на ледовом спектакле «Новые Бременские музыканты на льду».

На этот раз новогоднее представление представляют знаменитые спортсмены – многократная чемпионка России, призер чемпионатов Европы, Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, вице-чемпион Мира, чемпион России Павел Дрозд, многократный призер Чемпионатов России, Европы и Мира Артур Гачинский, многократный чемпион России, четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини и другие звезды фигурного катания.

По завершению представления каждому ребёнку вручается сладкий новогодний подарок.

Пресс-служба Правительства Тверской области