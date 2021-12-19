Губернатор Игорь Руденя поздравил со 102-летием участницу Великой Отечественной войны Екатерину Михайловну Дёмину

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19 декабря 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице посёлка Новозавидовский Конаковского района Екатерине Михайловне Дёминой. С этой датой её поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Вся жизнь Екатерины Михайловны Дёминой связана с тверской землей, более 40 лет она трудились на благо Верхневолжья.
Как отметил Игорь Руденя, в годы Великой Отечественной войны Екатерина Михайловна наравне с другими жителями региона не щадила сил, чтобы приблизить Победу.
В 1937-1945 годах Екатерина Михайловна работала телеграфисткой в Конаковском районе. Затем, до 1975 года, трудилась на фабрике ёлочных украшений.
Среди наград Екатерины Михайловны – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «Ветеран труда» и другие.
Пресс-служба Правительства Тверской области