Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 84 520 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 207 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 592 310 человек, за последние сутки – 637 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 378 934, в том числе за последние сутки их проведено 2959.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 95 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2261 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 33 492

Конаковский район 7315

Ржев 5310

Калининский район 4321

Вышневолоцкий городской округ 3735

Торжок 3207

Кимры 2740

Кашинский городской округ 2170

Бологовский район 2156

Бежецкий район 2143

Осташковский городской округ 1988

Старицкий район 1978

Калязинский район 1852

Лихославльский район 1818

Нелидовский городской округ 1637

Максатихинский район 1386

Торопецкий район 1321

Западнодвинский муниципальный округ 1295

Оленинский муниципальный округ 1120

Рамешковский район 1092

Кувшиновский район 1089



Торжокский район 1061

Весьегонский муниципальный округ 1034

Зубцовский район 930

Андреапольский муниципальный округ 856

Селижаровский муниципальный округ 836

Ржевский район 816

Спировский район 767

Кесовогорский район 624

Пеновский муниципальный округ 576

Сонковский район 567

Краснохолмский муниципальный округ 562

ЗАТО Озёрный 557

Кимрский район 533

Бельский район 502

Сандовский муниципальный округ 486

Фировский район 473

Жарковский район 266

Молоковский район 259

Лесной муниципальный округ 245

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области