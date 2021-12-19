Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 84 520 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 207 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 592 310 человек, за последние сутки – 637 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 378 934, в том числе за последние сутки их проведено 2959.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 95 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2261 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 33 492
Конаковский район 7315
Ржев 5310
Калининский район 4321
Вышневолоцкий городской округ 3735
Торжок 3207
Кимры 2740
Кашинский городской округ 2170
Бологовский район 2156
Бежецкий район 2143
Осташковский городской округ 1988
Старицкий район 1978
Калязинский район 1852
Лихославльский район 1818
Нелидовский городской округ 1637
Максатихинский район 1386
Торопецкий район 1321
Западнодвинский муниципальный округ 1295
Оленинский муниципальный округ 1120
Рамешковский район 1092
Кувшиновский район 1089
Торжокский район 1061
Весьегонский муниципальный округ 1034
Зубцовский район 930
Андреапольский муниципальный округ 856
Селижаровский муниципальный округ 836
Ржевский район 816
Спировский район 767
Кесовогорский район 624
Пеновский муниципальный округ 576
Сонковский район 567
Краснохолмский муниципальный округ 562
ЗАТО Озёрный 557
Кимрский район 533
Бельский район 502
Сандовский муниципальный округ 486
Фировский район 473
Жарковский район 266
Молоковский район 259
Лесной муниципальный округ 245
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области