Продукция Тверского вагонзавода включена в «100 лучших товаров России»

Продукция Тверского вагоностроительного завода вошла в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Лауреатом конкурса стал пассажирский штабной вагон модели 61-4529.

В декабре 2019 года ТВЗ получил сертификат соответствия, что позволило начать серийное производство пассажирских штабных вагонов модели 61-4529. Оно осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между национальным российским железнодорожным перевозчиком, Федеральной пассажирской компанией и ТВЗ в феврале 2019-го на Российском инвестиционном форуме в Сочи при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет. Многотысячный коллектив тех людей, которые работают на Тверском вагоностроительном заводе, может планировать свое будущее и быть уверенным в завтрашнем дне», - сказал тогда Игорь Руденя.

Этот вагон предназначен, прежде всего, для включения в состав пассажирских поездов, сформированных из двухвагонных сцепов, но может эксплуатироваться и вместе с вагонами других моделей.

В вагоне располагаются органы управления и интерфейсы поездных систем контроля, диагностики и управления, а также рабочее место начальника поезда. Главное отличие от аналогичных предшествующих моделей штабных вагонов – расширенное купе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем располагаются не два, а четыре места. Специализированное купе имеет индивидуальный аварийный выход с надувным спуском. Туалетная комната оборудована душем. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона предусмотрено специальное подъемное устройство.

В общей сложности штабной вагон рассчитан на проезд 24 пассажиров. В купе предусмотрены электрические розетки и USB-разъемы, индивидуальные сейфы с электронными замками. Вагон оснащён системой видеонаблюдения, экологически чистым туалетным комплексом, системами обеззараживания воды и воздуха, пурифайером, работающим в режиме охлаждения и нагрева воды, установкой кондиционирования воздуха.

Тверской вагоностроительный завод на протяжении многих лет является активным участником Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и каждый раз представляет новую инновационную технику, составляющую достойную конкуренцию не только российским, но и европейским производителям подвижного состава.

В 2014 году высокой оценки жюри конкурса были удостоены все модели двухэтажных вагонов, в 2015-м – двухэтажный вагон с местами для сидения и багажно-почтовый вагон, в 2016-м – электропоезд «Иволга», в 2017-м – двухэтажный штабной вагон с местами для сидения, в 2018-м – одноэтажный межобластной вагон с местами для сидения, в 2020-м – купейный и плацкартный вагоны проекта «2019».

В этом году оргкомитет конкурса отметил также двух сотрудников ТВЗ: начальник центральной заводской лаборатории Елена Березовская награждена почетным знаком «Отличник качества», инженер по качеству отдела стандартизации и систем менеджмента качества Яна Шерова – почетным знаком «За достижения в области качества».

Пресс-служба Правительства Тверской области