На двух фабриках Тверской области начали выпуск компакт-офисов

В Тверской области два предприятия компании «Феликс» - мебельная фабрика в Торопце и ДОК «Жарковский» начали производить новую продукцию – компакт-офисы, которые меняют свою конфигурацию. Такая мебель стала востребованной во время удаленной работы.

Развитие деревообрабатывающих предприятий, увеличение объемов переработки леса на территории региона – ключевые задачи в лесопромышленном комплексе Верхневолжья.

«Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Решение о запуске новой продукции было принято в связи с повышенным спросом на мебель-трансформер. «Компакт-офис» позволяет легко и быстро организовать рабочее место в любом помещении. Он представляет собой стеллаж с поворотной столешницей.

Мебель изготовлена из износоустойчивого ЛДСП, а качественный поворотный механизм гарантирует долгий срок службы. Компакт-офис изготавливают в трех цветах. Стеллаж подходит для малогабаритных квартир, может использоваться в качестве тумбы, столика, для зонирования жилого помещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области