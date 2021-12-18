Три представителя Тверской области принимают участие в заключительных финалах конкурса «Лидеры России»

Три представителя Тверской области принимают участие в заключительных финалах треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России». Они проходят в эти выходные в Москве. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Губернатор Игорь Руденя считает конкурс «Лидеры России» хорошей возможностью для управленцев региона проявить себя.

«В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере», – считает Игорь Руденя.

Всего в заключительных окружных финалах четвертого сезона конкурса, принимают участие 511 финалистов из Центрального федерального округа.

Среди них - трое жителей Тверской области. В финале трека «Бизнес и промышленность» тверской регион представляет Павел Костыгов (ООО «Макон»), в треке «Государственное управление» - ДмитрийНазаров(АО «Новейшие технологии», АО «Прогресс») и ПавелВолков (ООО ЧОО «Дружина Афанасий»).

До этого все финалисты успешно прошли дистанционные этапы, очное контрольное тестирование. Теперь им предстоит серьезная борьба за выход в суперфинал – оценочные испытания, управленческие задачи и кейсы.Помимо оценочных мероприятий в программе запланированы мастер-классы, лекции, встречи с наставниками и победителями прошлых лет, а также коммуникационная сессия, на которой участники обсудят реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Вечером 19 декабря будут объявлены победители. Суперфинал конкурса пройдёт в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области