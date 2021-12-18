На заседании Бюджетной комиссии региона обсудили финансирование завершения строительства поликлиники Старицкой ЦРБ

Вопрос строительства в Тверской области учреждений здравоохранения рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 17 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Принято решение о выделении средств на завершение строительства поликлиники в Старице. Работы будут проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Тема продолжения строительства учреждения прозвучала в ходе итоговой пресс-конференции, которую Игорь Руденя провел 15 декабря. Отвечая на вопрос журналистов, глава региона отметил, что в данный момент проект проходит экспертизу, достройка объекта начнется в 2022 году.

Также на заседании принято решение о выделении средств на реновацию центральной районной больницы в Бологое. В новом здании планируется разместить приемное отделение с родовым боксом, кабинеты рентгенодиагностики, флюорографии, маммографии, функциональной диагностики (ЭКГ), УЗИ, кабинеты приема врачей узких специалистов, детскую консультацию, педиатрическое отделение, поликлинику, кабинет восстановительного лечения, хирургическое и терапевтическое отделения, операционный блок, лабораторию и другие.

Игорь Руденя подчеркнул, что оба объекта должны быть введены в эксплуатацию в запланированные сроки.

Пресс-служба Правительства Тверской области