В кашинском детском саду «Родничок» завершены работы по замене окон

В детском саду №11 «Родничок» в Кашине в 2021 году установлены новые оконные блоки. Всего в учреждении было заменено свыше 70 окон. Теперь в группах и помещениях садика стало теплее, уютнее и комфортнее.

Обновление окон было проведено в рамках региональной программы по улучшению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Задачу обеспечить комфортные условия для обучения детей во всех образовательных организациях Верхневолжья перед отраслью образования поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Работа актуальная, большое количество учреждений дошкольного и школьного образования сегодня требуют ремонта и замены окон», – отметил глава региона.

Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в регионе с 2017 года. В школах проводят капитальные ремонты зданий, кровель, спортзалов и санузлов, замену окон и кухонного оборудования, повышают комплексную безопасность. В детских садах так же капитально ремонтируют кровли, обновляют окна, благоустраивают территории учреждений. В 2021 году в программы включено 68 школ и 23 детских сада Верхневолжья.

Кроме того, в Тверской области по национальному проекту «Демография» возводятся новые дошкольные учреждения для юных воспитанников. За прошедшие пять лет в регионе появилось 11 новых детских садов на 1025 мест.

В 2020 и 2021 годах сады были открыты в Твери, Лихославле, Торжке, Торопце, в Максатихинском районе (поселок Ривицкий), Калининском районе (поселок Эммаусс, село Бурашево).

Пресс-служба Правительства Тверской области