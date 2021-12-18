Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем участницу Великой Отечественной войны Екатерину Егоровну Рязанцеву

18 декабря 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Красного Холма Екатерине Егоровне Рязанцевой. С вековым юбилеем Екатерину Егоровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Уверен, что залог Вашего активного долголетия – это сильный характер. Он помогал Вам в годы Великой Отечественной войны, когда Вы проявили себя как отважная защитница Родины. Нам очень повезло жить в одно время с вашим легендарным поколением. Спасибо Вам за многолетний труд на благо нашей Родины, за сохранение главных ценностей нашего народа», – обратился к Екатерине Егоровне Игорь Руденя.

«Война застала меня в Ленинграде, где я работала в военно­транспортной академии, – вспоминает Екатерина Егоровна. – Когда началась блокада, есть было нечего, голод и холод. Умерла сестра, потом тетушка. Осталась я одна в чужом городе. На швейную машинку выменяла буханку хлеба».

Когда открылась дорога жизни, ее, чуть живую, по Ладоге эвакуировали из города. Екатерина вернулась домой, в родную деревню Турково. Ушла на фронт в роту связи в Калинине. Освоила специальность связистки, выучила азбуку Морзе. Затем ее вместе с другими связистами перебросили на Дальний Восток. Победный май Екатерина Егоровна встретила на границе с Монголией. Демобилизовалась в ноябре 45­го из Харбина.

Екатерина Егоровна – обладатель медали «За боевые заслуги», знака «За Победу над Японией» и других наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области