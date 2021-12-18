Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 84 313 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 357 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 375 975, в том числе за последние сутки их проведено 4556.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 94 820 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2258 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 33 371
Конаковский район 7294
Ржев 5293
Калининский район 4312
Вышневолоцкий городской округ 3721
Торжок 3194
Кимры 2732
Кашинский городской округ 2155
Бологовский район 2148
Бежецкий район 2138
Осташковский городской округ 1983
Старицкий район 1969
Калязинский район 1842
Лихославльский район 1814
Нелидовский городской округ 1633
Максатихинский район 1379
Торопецкий район 1321
Западнодвинский муниципальный округ 1291
Оленинский муниципальный округ 1117
Кувшиновский район 1086
Рамешковский район 1090
Торжокский район 1060
Весьегонский муниципальный округ 1034
Зубцовский район 922
Андреапольский муниципальный округ 854
Селижаровский муниципальный округ 834
Ржевский район 816
Спировский район 766
Кесовогорский район 620
Пеновский муниципальный округ 574
Сонковский район 560
ЗАТО Озёрный 554
Краснохолмский муниципальный округ 555
Кимрский район 531
Бельский район 502
Сандовский муниципальный округ 486
Фировский район 467
Жарковский район 266
Молоковский район 259
Лесной муниципальный округ 243
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области