Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 84 313 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 357 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 375 975, в том числе за последние сутки их проведено 4556.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 94 820 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2258 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 33 371

Конаковский район 7294

Ржев 5293

Калининский район 4312

Вышневолоцкий городской округ 3721

Торжок 3194

Кимры 2732

Кашинский городской округ 2155

Бологовский район 2148

Бежецкий район 2138

Осташковский городской округ 1983

Старицкий район 1969

Калязинский район 1842

Лихославльский район 1814

Нелидовский городской округ 1633

Максатихинский район 1379

Торопецкий район 1321

Западнодвинский муниципальный округ 1291

Оленинский муниципальный округ 1117

Кувшиновский район 1086

Рамешковский район 1090

Торжокский район 1060

Весьегонский муниципальный округ 1034

Зубцовский район 922

Андреапольский муниципальный округ 854

Селижаровский муниципальный округ 834

Ржевский район 816

Спировский район 766

Кесовогорский район 620

Пеновский муниципальный округ 574

Сонковский район 560

ЗАТО Озёрный 554

Краснохолмский муниципальный округ 555

Кимрский район 531

Бельский район 502

Сандовский муниципальный округ 486

Фировский район 467

Жарковский район 266

Молоковский район 259

Лесной муниципальный округ 243

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области