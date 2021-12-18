В экономику Тверской области с помощью Фонда содействия предпринимательству привлечено 12 млрд рублей

В декабре региональный Фонд содействия предпринимательству отмечает 13-летие с момента основания. Он был создан для стимулирования роста и развития предпринимательства за счет предоставления займов и поручительств по кредитам. За время работы сотрудники ФСП оформили займы и поручительства почти 2 тыс. компаний малого и среднего бизнеса тверского региона.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Благодаря займам с льготными ставками предприниматели быстрее обновляют основные фонды – им не надо ждать, когда появятся свободные средства на покупку оборудования, можно подать заявку на получение займа и после его одобрения заказывать необходимую технику. В Фонде отмечают, что ставки по займам существенно ниже уровня инфляции, поэтому данная мера поддержки становится более выгодной и востребованной.

Еще одна популярная услуга – поручительство. Оно позволяет предпринимателям привлекать кредиты в банках, не предоставляя залога на всю сумму кредита.

«Наша задача – развивать экономику Тверской области путём предоставления финансовой поддержки предпринимателям, – рассказал генеральный директор Фонда содействия предпринимательству Ян Салюков. – Мы постоянно работаем над усовершенствованием финансовых продуктов Фонда в целях максимального соответствия их потребностям получателей – субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области».

За 13 лет услугами Фонда воспользовались почти 2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Оформлено займов на 2,6 млрд рублей, обеспечено поручительством кредитов на 9,7 млрд рублей.

Регулярно появляются и становятся всё более доступными новые виды займов. Так, заём для самозанятых теперь выдается со ставкой всего лишь 1% годовых, а вновь зарегистрированных предпринимателей – 2%. Такие льготные условия позволят развивать своё дело с минимальной финансовой нагрузкой.

Подробнее узнать об условиях получения займов и поручительств можно на сайте fondtver.ru, по телефону (4822) 78-78-58 или в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области