В Тверской области назвали победителей конкурса архитекторов имени Н.А. Львова

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17 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени назвали победителей регионального конкурса имени Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства. В 2021 году на конкурс заявились 16 участников из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Осташкова.
Решение об утверждении в Тверской области награды в сфере архитектуры и градостроительства для начинающих и профессиональных архитекторов и дизайнеров было принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени в октябре 2019 года.
В этом году участникам было предложено разработать проект благоустройства ландшафтного парка «Первомайский» в городе Твери площадью 38 га.
Критериями оценки проектов стали: оригинальность и архитектурно-художественная ценность концепции, качество проработки архитектурно-проектных решений, сбалансированность транспортной и пешеходной инфраструктуры территории, включая обеспечение доступа для маломобильных групп населения, соответствие градостроительным нормам и правилам, качество визуальной подачи проекта.
В итоге обладателем первой премии стала Анастасия Протасова из города Химки Московской области, второй премии – Татьяна Окунева из Санкт-Петербурга, третьей – Мария Полежайкина из Москвы.
Пресс-служба Правительства Тверской области