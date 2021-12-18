В Тверской области назвали победителей конкурса архитекторов имени Н.А. Львова

17 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени назвали победителей регионального конкурса имени Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства. В 2021 году на конкурс заявились 16 участников из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Осташкова.

Решение об утверждении в Тверской области награды в сфере архитектуры и градостроительства для начинающих и профессиональных архитекторов и дизайнеров было принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени в октябре 2019 года.

В этом году участникам было предложено разработать проект благоустройства ландшафтного парка «Первомайский» в городе Твери площадью 38 га.

Критериями оценки проектов стали: оригинальность и архитектурно-художественная ценность концепции, качество проработки архитектурно-проектных решений, сбалансированность транспортной и пешеходной инфраструктуры территории, включая обеспечение доступа для маломобильных групп населения, соответствие градостроительным нормам и правилам, качество визуальной подачи проекта.

В итоге обладателем первой премии стала Анастасия Протасова из города Химки Московской области, второй премии – Татьяна Окунева из Санкт-Петербурга, третьей – Мария Полежайкина из Москвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области