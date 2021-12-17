В Тверской области названы обладатели премии имени С.Я. Лемешева



17 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, названы имена обладателей ежегодной премии имени С.Я. Лемешева. Поощрение присуждается с целью поддержки талантливых жителей Верхневолжья, пропаганды творчества великого тенора, 120-летие которого Тверская область вместе со всей Россией отметит в следующем году.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодная премия имени С.Я. Лемешева присуждается авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные великому оперному певцу.

В 2021 году обладателями премии стали автор книги «Дорога к Лемешеву» Виктор Васильев и преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского Рудольф Овсепян.

Родиной выдающегося оперного певца, лирического тенора, народного артиста СССР, лауреата правительственных наград и званий Сергея Яковлевича Лемешева является деревня Князево Калининского района Тверской области. Там в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева. Сейчас он является филиалом Тверского объединенного музея и в этом году отметил 35-летие со дня основания.

В 2003-м было основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.



Пресс-служба Правительства Тверской области