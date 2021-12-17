Игорь Руденя поздравил с 62-летием со Дня образования Ракетных войск стратегического назначения РФ военнослужащих Режицкой дивизии в ЗАТО Озерный

17 декабря в ЗАТО Озерный прошло торжество в честь 62-ой годовщины со Дня образования Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. В Озерном базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия. С праздником командира дивизии, ветеранов и личный состав поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня ракетные войска стратегического назначения занимают важнейшее место в триаде стратегических ядерных сил нашей страны, являются надежным гарантом защиты национальных интересов России. 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия вносит значимый вклад в укрепление оборонной мощи нашего государства. Вы успешно осваиваете уникальные стратегические ракетные комплексы, не имеющие аналогов в мире, ежегодно подтверждаете готовность решать самые сложные задачи. Благодарю ветеранов и военнослужащих дивизии за высочайший профессионализм и преданную службу Отечеству», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

На торжественном собрании наградили почетными грамотами военнослужащих и командиров войсковых частей дивизии. Подарком стал концерт с участием Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» и хора «Русский партес».

В декабре 2021 года 55-летие также отмечает 510-й полк дивизии. В честь юбилея на территории военной части прошел День открытых дверей.

Пресс-служба Правительства Тверской области