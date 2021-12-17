Школьница из Тверской области стала победителем акции «Великие Слова Учителям»

Министерство просвещения России подвело итоги акции «Великие Слова Учителям», в рамках которой каждый желающий мог опубликовать в социальной сети видеоролики или картинки, раскрывающие смысл высказывания известного российского писателя, ученого, деятеля культуры или искусства об учителе и его миссии. Одним из победителей акции стала первоклассница средней школы №2 Торопца Юлия Васильева.

Юлия Васильева представила на конкурс видеоролик, посвященный своему педагогу Светлане Витальевне Рудиной.

Школьники со всей России в рамках акции «Великие Слова Учителям» публиковали свои видеоролики и картинкив социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «ТикТок». Кто-то с помощью рисунка проиллюстрировал мудрость высказывания, а кто-то процитировал понравившиеся мысли, записав это на видео. Под хештегом #ВеликиеСловаУчителям в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «ТикТок» появились сотни постов и видео. Всего в акции «Великие Слова Учителям» приняло участие свыше двух тысяч человек.

Организаторами акции выступили Минпросвещения России, Группа компаний «Просвещение», Фонд новых форм развития образования.



Пресс-служба Правительства Тверской области