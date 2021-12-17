Игорь Руденя принял участие в заседании Законодательного Собрания Тверской области, где рассматривались значимые для региона законопроекты



17 декабря Губернатор Игорь Руденя принял участие в пятом заседании Законодательного Собрания Тверской области, на котором принят ряд важных для региона законопроектов. Один из основных вопросов повестки - рассмотрение в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.

«Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет, – отметил Игорь Руденя. – Новые условия создаем для развития тверской городской агломерации. До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок – это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий».

«Подавляющее большинство депутатского корпуса заметили преемственность трехлетнего бюджета по отношению к действующему бюджету. Поддержаны все основные тенденции, которые обозначил Губернатор Игорь Руденя – это расширение областной Адресной инвестиционной программы, средств на дороги, здравоохранение», – рассказал председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев об итогах рассмотрения документа профильными комитетами парламента.

На заседании в двух чтениях рассмотрен проект закона «О городе Тверской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Такой статус присвоен Бологое Указом Президента РФ Владимира Путина в сентябре 2021 года – после того, как Игорь Руденя озвучил главе государства инициативу жителей Бологое удостоить их город высокого звания.

«Статус «Город трудовой доблести» – это, в первую очередь, признание заслуг людей, которые в самый сложный период работали и защищали свою территорию. Это наша дань уважения старшему поколению. Это также повышенные обязательства по благоустройству городской среды, сохранению исторического наследия. Надо принимать дополнительные шаги по развитию образовательной сферы, культуры и спорта, ремонту дворов в городе. Тогда этот статус будет работать в полной мере», – подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, внесены изменения в законы Тверской области, в соответствии с которыми детям войны, проживающим в регионе, устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей.

Также Постановлением Заксобрания назначена председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области – Татьяна Ипатова, которая уже более 10 лет возглавляет региональную КСП.

«Рассчитываем, что деятельность Контрольно-счётной палаты Тверской области будет способствовать достижению национальных целей развития на территории нашего региона», – сказал Игорь Руденя, представляя депутатам кандидатуру Татьяны Ипатовой.

На заседании избран Уполномоченный по правам человека в регионе. Им вновь стала Надежда Егорова, занимавшая этот пост в течение последних пяти лет.

«Работа Уполномоченного содействовала разработке и реализации проектов в области демографии, здравоохранения, защиты трудовых прав граждан и прав людей с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества коммунальных услуг в нашем регионе», – отметил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области