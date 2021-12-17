Проект Тверской области по реформированию пассажирского транспорта вошел в число лучших региональных практик АСИ

Реализованный в Тверской области пилотный проект по реформированию и цифровизации городского общественного транспорта16 декабря был представлен Президенту Владимиру Путину как одна из лучших региональных практик, включенных в платформу «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

16 декабря Президенту Владимиру Путину перед заседанием наблюдательного совета АСИ показали выставку, посвященную основным направлениям деятельности организации. В том числе главе государства была представлена платформа «Смартека», через которую осуществляется тиражирование лучших региональных практик. Демонстрируя возможности платформы, директор АСИ Светлана Чупшева рассказала Владимиру Путину, какой вклад в достижение национальных целей вносят инициативы команд, поддержанные агентством на местах. Как сообщает ТАСС, в качестве одного из примеров был приведен проект по внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской области, который позволил снизить количество ДТП с участием общественного транспорта на 67%.

Своими впечатлениями от выставки Владимир Путин поделился в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

«Только что на выставке мы посмотрели, как работает цифровая платформа, на которой собраны лучшие региональные практики. Они доказали свою эффективность, помогают решать повседневные проблемы людей.Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а Правительство – в ходе нашего знакомства с проектами было много просьб обратиться к Правительству, поручить Правительству, разработать вместе с Правительством – если обобщить, [то] необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития», – поручил Владимир Путин.

Ранее, 19 октября, на заседании Президиума Госсовета, посвященного новой транспортной стратегии России, многие участники отметили успешный опыт внедрения новой модели пассажирских перевозок в Верхневолжье. Принявший участие в заседании губернатор Игорь Руденя обратил внимание, что реализуемым в регионах проектам по обновлению общественного транспорта необходимо придать общефедеральный статус.

«При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта», – подчеркнул глава Верхневолжья.

По итогам заседания Президиума Госсовета Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству сформировать к 1 июня 2022 года единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры.

Напомним, в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. На маршруты вышли новые современные автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья».

15 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по развитию проекта. С 3 марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации.Разработано 34 маршрута, на линии выйдет 33 автобуса среднего и малого класса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

«В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое. Это крупные муниципальные образования, где актуальна работа хорошо организованного, стабильного общественного транспорта. Кроме того, работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери. Из маршрутов, которые в первую очередь планируется восстановить, это пятый и одиннадцатый маршрут – если говорить по той системе, которая была. В развитии общественного транспорта обязательно должно быть участие государства. Должно быть жёсткое регулирование, требования к водителям, организация безопасности, качество перевозок», – сказал Игорь Руденя.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты Тверской области Германа Кичатова, включение проекта по реформированию системы общественного транспорта в Тверской области в число лучших практик России говорит о его высокой эффективности.

«Успешность проекта, квалифицированность региональной команды подтверждены экспертами. Площадка Агентства стратегических инициатив «Смартека» будет содействовать тиражированию этого опыта в других регионах», – отметил Герман Кичатов.