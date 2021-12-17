Жители Тверской области ежедневно оплачивают картами товары и услуги на сумму 441 млн рублей

За девять месяцев текущего года доля операций с банковскими картами по оплате товаров и услуг выросла чуть более 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наличные с карт, выданных на территории Верхневолжья, стали снимать на 10,6% реже.

По данным на 1 октября на каждого тверичанина приходилось почти по 2 банковские карты. Количество всех операций с использованием выданных на территории региона карт, в том числе по оплате товаров и услуг, снятию наличных, оплате постоянных платежей, выросло на 31%.

Наибольшую долю в структуре платежей по количеству (92,6%) занимает оплата товаров и услуг. За 3 квартала этого года было более 181 млн переводов на общую сумму порядка 120 млрд рублей. Ежедневно банковскими картами жители области оплачивали товары и услуги почти на 441 млн рублей. При этом сумма среднего чека тверичан по безналичной оплате покупок составила 670 рублей.

Самой популярной у жителей региона остается безналичная оплата проезда в общественном транспорте. По данным «Транспорта Верхневолжья» доля безналичных платежей в этом году увеличилась до 86%. В 2020 году этот показатель составлял порядка 81%. В районных городах Тверской области пассажиры оплатили безналично: в Кимрах 82%, в Ржеве – 79%, в Старице – 53%, в Зубцове – 48% поездок.