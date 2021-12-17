Школьники региона на несколько дней стали студентами Тверского государственного медицинского университета

В Тверском государственном медицинском университете состоится торжественное закрытие уникальной образовательной программы «Первые шаги в медицину». На пять дней она позволила 40 школьникам 9-11 классов из учебных учреждений региона стать студентами медицинского университета.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле».

С ребятами, которые мечтают связать свою жизнь со здравоохранением, во время их обучения работали доктора и кандидаты наук, студенты старших курсов, знаменитые врачи региона, руководители и специалисты Центра довузовской подготовки. Школьники смогли узнать об учебной деятельности ТГМУ, познакомились с внеучебной работой. Они прошли практику в лабораториях гистологии, химии, на кафедре анатомии и химии, познакомились с практическими основами оказания первой помощи, научились распознавать первые признаки инсульта, приняли участие в интеллектуальных соревнованиях.

Образовательная программа «Первые шаги в медицину» организована Тверским медицинским университетом совместно с Региональным центром выявления, развития и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи Тверской области «Орион».

Пресс-служба Правительства Тверской области