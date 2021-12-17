В Тверской области назвали победителей конкурса «Воспитатель года-2021» среди педагогов семейных центров и детских домов

В столице Верхневолжья прошёл финал областного конкурса «Воспитатель года-2021» среди педагогов семейных центров и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В отборочном этапе конкурса приняли участие 15 воспитателей. Они представляли свои методические разработки, портфолио и эссе. В финал вышли пять участниц.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие специалистов различных отраслей в профессиональных конкурсах, способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.

Финальное соревнование состояло из двух этапов: представление - визитка и решение кейс-заданий, где участницам предлагалось найти выход из ситуации, встречающейся в профессиональной деятельности.

В итоге победителем конкурса стала Татьяна Крылова («Мой семейный центр» Нелидовского городского округа). В течение года она будет получать ежемесячную доплату к должностному окладу в размере 35%.

«Было очень интересно и познавательно. Будем и дальше стараться повышать свою квалификацию и, конечно, радовать воспитанников, дарить им наши теплоту и любовь», - сказала победительница.

Второе место заняла Оксана Захарова (Зубцовский детский дом), третье – Ольга Флегонтова («Мой семейный центр» города Торжка, Торжокского и Кувшиновского районов).

В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержала Любовь Павлова («Мой семейный центр» Бологовского и Фировского районов). В номинации «Мастер своего дела» лучшей признана Елена Кошкарева (Удомельский детский дом).

Организаторы конкурса - Министерство демографической и семейной политики Тверской области, Областной центр «Семья» совместно с Министерством образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области