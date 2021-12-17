ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации, который отмечался 12 декабря, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.

Среди награжденных Почетной грамотой губернатора Тверской области - Михаил Суровцев, тренер из поселка Радченко, преподающий в спортивной школе олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой. Его воспитанники показывают достойные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Золотым призером Европы по гребле на каноэ-двойке не так давно стал воспитанник Михаила Думитру Ротару.

Поздравляем Михаила Суровцева с высокой наградой!