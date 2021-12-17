ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

posted by admin on пт, 12/17/2021 - 08:59

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации, который отмечался 12 декабря, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.
Среди награжденных Почетной грамотой губернатора Тверской области - Михаил Суровцев, тренер из поселка Радченко, преподающий в спортивной школе олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки  А. Серединой.  Его воспитанники показывают достойные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Золотым призером Европы по гребле на каноэ-двойке не так давно стал воспитанник Михаила Думитру Ротару.
 Поздравляем Михаила Суровцева с высокой наградой!

 

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