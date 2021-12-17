22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика является одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Ваша эффективная работа обеспечивает свет и тепло в домах наших жителей, бесперебойную деятельность промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, служит укреплению энергетической безопасности государства.

Благодарю ветеранов отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня, опираясь на богатый опыт, созданные вами традиции и мощный потенциал, работники ТЭК решают важные задачи, главная из которых – повышение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение растущих потребностей экономики нашего региона. Реализация этих планов способствует комплексному развитию Тверской области, созданию новых рабочих мест, росту качества жизни населения. Желаю вам успехов в работе, важной для России и Верхневолжья! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники энергетической отрасли Конаковского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских садов, больниц, тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасти, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение населения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.